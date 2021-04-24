الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرير

طلبت إدارة أحد الأندية بدوري الخليج العربي لكرة القدم من المدير الفني تقريراً مفصلاً بشأن اللاعب الأجنبي الكبير في صفوف الفريق وإمكانية تجديد عقده من عدمه.

تركيز

قررت إدارة نادٍ كبير تميز في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي إيقاف مفاوضاته كافة مع اللاعبين الجدد والحاليين، حتى ختام الموسم، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خصوصاً أن الفريق قريب من تحقيق مركز جيد.

محترف

يعاني محترف دولي نتيجة عدم تلقيه عروضاً مالية جيدة من أندية غير ناديه الحالي للتعاقد معه في الموسم المقبل، وعزا السبب إلى أن فريقه الحالي يحتل مركزاً متواضعاً في الترتيب، ما يجعله يدفع ثمناً باهظاً.

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