الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال آسيا
الأهلي - الشرطة 21:45
دوشنبة - الهلال 23:00
شباب الأهلي - أجمك 23:00
الاستقلال - الدحيل 00:15
ليفربول - نيوكاسل 15:30
وست هام - تشلسي 20:30
شيفيلد - برايتون 23:00
ريال مدريد - بيتيس 23:00
الدوري الألماني
ماينز - البايرن 17:30
الدوري الفرنسي
ميتز - سان جرمان 19:00
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