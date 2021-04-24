شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال × إيفرتون: هدف عكسي يقود الجانرز لرقم قياسي سلبي غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع إيفرتون انتصارًا غاليًا خارج قواعده، بعد أن تغلب على آرسنال بهدف نظيف في افتتاح مباريات الجولة الـ 33 من البريميرليج.

وخاض الفريقان المباراة وهما يبحثان عن النقاط الثلاث لتعزيز موقفيهما في سباق المراكز الأوروبية، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن كان الضيوف أخطر من حيث الفرص.

وفي الشوط الثاني، وفي ظل سيطرة كبيرة من أصحاب الأرض، باغت البرازيلي ريتشارليسون باختراق ممتاز للجبهة اليسرى لآرسنال، ولعب كرة عرضية حولها الحارس الألماني بريند لينو بغرابة في مرماه، ليمنح الضيوف التقدم قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وحاول الجانرز العودة في النتيجة لكن الضيوف تمكنوا من الحفاظ على نظافة شباكهم، ليخرجوا بانتصار غالي من قواعد الجانرز.

رجل المباراة:

حصل البرازيلي ريتشارليسون على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تقديم مباراة كبيرة، فكان أكثر اللاعبين خوضًا للالتحامات الأرضية (14) والأكثر نجاحًا في ذلك (10)، وكان أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغة (4) بجانب تسببه في لعبه هدف المباراة الوحيد.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

إيفرتون ارتفع رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.. آرسنال تجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز التاسع.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فقط وست هام (6) سجلوا أهدافًا عكسية في البريميرليج أكثر من آرسنال (4)، منذ تولي ميكيل أرتيتا قيادة الجانرز.

- آرسنال سجلوا أهدافًا عكسية في مرحلتي الذهاب والإياب ضد نفس الخصم خلال موسم واحد من البريميرليج للمرة الثالثة. تشيلسي في موسم 2008/2009، ليفربول في موسم 2011/2012 وإيفرتون في موسم 2020/2021.

- آرسنال خسر على ملعبه من إيفرتون في البريميرليج للمرة الأولى منذ يناير 1996 (خسر في هايبري بنتيجة 2-1).

- إيفرتون هزموا آرسنال ذهابًا وإيابًا في موسم بالبريميرليج للمرة الأولى في عهد المسابقة.

- آرسنال استقبل اولًا في جميع مبارياته الـ5 الأخيرة على ملعبه في الدوري.

- آرسنال حافظ على نظافة شباكه في مباراة من بين أخر 12 مباراة لعبها في الدوري (ضد متذيل الترتيب، شيفيلد يونايتد).

- آرسنال خسر 9 مباريات على ملعبه في مختلف البطولات خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 1929/1930.

- فقط مانشستر سيتي (12) فاز بعدد مباريات أكثر خارج قواعده في البريميرليج هذا الموسم أكثر من إيفرتون (10).

- إيفرتون فاز بـ10 مباريات خارج قواعدهم في موسم للمرة الأولى في عهد البريميرليج، والمرة الأولى منذ موسم 1986/1987 (10 أيضًا).

- آرسنال فشل في التسجيل في 8 من المباريات الـ17 التي لعبها على ملعب الإمارات في البريميرليج هذا الموسم. فقط وست بروم (9) وفولهام (10) فشلا في التسجيل على ملعبيهما أكثر من آرسنال بين جميع أندية البريميرليج هذا الموسم.