شكرا لقرائتكم خبر عن «المتخصص» عمرو الحلواني يقود أسوان لربع نهائي كأس مصر بهدف في الجونة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الجونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

جاءت المباراة سلبية في مجملها أداء ونتيجة، ولم يستطيع أيا من الفريقين فرض سيطرته على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 88 حصل فريق أسوان على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، سددها عمرو الحلواني متخصص الركلات الثابتة في أسوان ببراعة فائقة على يمين حارس الجونة لينتهي اللقاء بفوز أسوان 1-0.

بهذا الفوز تأهل اسوان لدور الثمانية «ربع النهائي» ليواجه النادي المصري البورسعيدي الذي تأهل لهذا الدور بعد إقصاء طلائع الجيش.