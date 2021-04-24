شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تركية: شفاء مصطفى محمد وعودته لقيادة هجوم جالاتا سراي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية تركية سلبية نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالنجم الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي والمعار من نادي الزمالك.

وكان مصطفى محمد غاب عن مباراتي فريقه ضد جوزتبه، وطرابزون سبور، ومن المرجح أن يكون السبب هو إصابته بفيروس كورونا، ولكن النادي التركي لم يصدر أي بيان بشأن اللاعب.

ووفقًا لصحيفة فاناتيك التركية، تحولت مسحة مصطفى محمد إلى سلبية خلال الساعات الأخيرة ومن المنتظر سفر إلى معسكر جالاتا سراي استعدادًا لمباراة الغد أمام أنطاليا سبور لقيادة هجوم الفريق الذي يعاني العديد من الغيابات بسبب الإصابات.

كما أشارت جريدة الصباح التركية نقلاً عن قناة «a spor» أن لاعب المنتخب المصري ونادي جالاتا سراي التركي مصطفى محمد يتواجد الآن في مقر النادي للتدريب.

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وكان مصطفى محمد قد نشر خبر إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وفي اليوم ذاته نشر موقع جالاتا سراي الرسمي بيانا كشف فيه إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون الكشف عن اسمه.

ويذكر أن مصطفى محمد يلعب معارًا من الزمالك لجالاتا سراي التركي منذ يناير الماضي، وسجل منذ انضمامه للفريق 6 أهداف، وصنع هدفًا في 11 مباراة.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 65 نقطة.