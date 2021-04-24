شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يخطف فوزًا قاتلًا من آرسنال في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على حساب نظيره آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة وإن كانت الغلبة لفريق آرسنال في المحاولات الهجومية والاستحواذ على الكرة، وعندما كانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل السلبي، سدد البرازيلي ريتشارليسون صاروخية حاول لينو حارس آرسنال التصدي لها إلا أنه لم يستطيع لتستقر الكرة داخل مرماه معلنة عن هدف لإيفرتون في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بفوز التوفيز 1-0.

بهذا الفوز رفع فريق إيفرتون رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 46 في المركز التاسع.