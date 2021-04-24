شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يعلن جاهزيته لمباراة إنبي بعد مشاركته في مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى التي تقام مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.