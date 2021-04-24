شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دونجا واستبعاد أنطوي من قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة معسكر مباراة الاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة 18 من الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة من مساء السبت على استاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة نبيل عماد دونجا، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به بشد فى العضلة الأمامية اليسرى، مع استمرار غياب على جبر للإصابة، مع استبعاد الغانى جون أنطوى.

وجاءت القائمة المختارة التي ضمت 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة.

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس

وأدى الفريق بقيادة أروابارينا مرانه الأخير مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي قبل إعلان القائمة تمهيدا للسفر إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد المباراة المهمة.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما يقع الاتحاد السكندرى فى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.