شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الإنتاج الحربي بخماسية وديا استعدادا لزهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي بخمسة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، سجل خماسية الطلائع أحمد علاء وناصر منسى ومهند لاشين وعمرو مرعى وأحمد سمير، وسجل هدف الإنتاج شيكا.

ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان المقرر لها الأول من مايو المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى التاسعة والنصف مساءً.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس، ثم واجه الإنتاج الحربى الليلة، على أن يختتم ودياته غدا السبت بمواجهة القناة، فيما أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الخميس ببطولة الدوري، وبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا غاليا على نظيره الجونة بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء، الذى أقيم على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، سجل أهداف الطلائع إسلام محارب فى الدقيقة 30 وناصر منسى فى الدقيقة 47، وسجل أحمد سمير الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 48، وأضاف الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 81، وأهدر أحمد سمير أيضاً ركلة جزاء تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 17، ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 18 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا.