شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان: معسكر الإسماعيلي في الإسكندرية حقق أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة، أن معسكر الفريق الأول بالإسكندرية ناجح بشكل كبير فى تحقيق الأهداف التى وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وأثنى ”العمدة” على التزام جميع أعضاء الفريق داخل المعسكر، موجها الشكر لهم على المجهود الكبير المبذول داخل المعسكر المغلق.

كان سليمان قد فرض حظرا إعلاميا على معسكر الفريق، من أجل تحقيق المزيد من التركيز فى تلك المرحلة المهمة من الموسم الرياضى، خاصة أن الفريق ينتظره مواجهات مهمة فى الفترة القادمة.

وأكد عماد سليمان، فى تصريحاته للمركز الإعلامي بأن الجهاز الفنى يركز فى المرحلة الحالية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه بإقامة التدريبات صباحية وأخرى بعد الإفطار، ويقوم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة حتى يستوعب كل لاعب فكر الجهاز الفني بشكل كبير.

وأنهى سليمان حديثه بأن الفريق سيواجه فاركو غدا وسموحة بعد غد وديًّا على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، من أجل الاستعداد الأمثل لمواجهة الإنتاج الحربي مطلع الشهر القادم، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يقوم بمجهودات كبيرة مع الفريق، من أجل استعادة التألق وتحقيق النتائج التى تليق باسم النادى الإسماعيلي.