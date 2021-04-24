شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستعيد جهود صلاح ريكو قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي خدمات لاعبه صلاح ريكو قبل مواجهة منافسه الأهلى المقرر لها غدا السبت على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتقد إنبي خدمات ريكو في الفترة الماضية؛ بسبب شكواه من العضلة الضامة التي تسببت في غياب اللاعب عن مباراتى أسوان والجونة التي خسرهما الفريق البترولى، ليستعيد اللاعب عافيته، ويصبح جاهزا لمواجهة الأحمر.

وكشف مصدر بجهاز الفريق البترولى أن صلاح ريكو خاض التدريبات الجماعية، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبات أمر مشاركته في مباراة الأهلى، المقرر لها غدا السبت، في يد الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان.

ومن ناحية أخرى كرر مسئولو إنبي شكواهم من الظلم التحكيمى، الذى يتعرض له فريقهم فى مسابقة الدورى المصري الممتاز، وكان آخرها، على حد قولهم، أمام الجونة فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أمين عمر تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام الجونة كانت من حق كريم فؤاد بعد تعرضه للدفع في منطقة جزاء الفريق الساحلى.

وأضاف مدير الكرة بإنبي: "الظلم يهدر مجهود اللاعبين فى الملعب، وإلى متى سنعاني من هذه الأخطاء، وللأسف لا مجيب من اتحاد الكرة على شكوانا التى تجعل فريق إنبي معرض لنزيف النقاط فى كل مباراة".

وفاز فريق الجونة على منافسه إنبي بهدف دون رد سجله نور السيد في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الممتاز.