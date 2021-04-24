مصيلحى يجتمع بفريق كرة السلة بالاتحاد لدعم وتحفيز اللاعبين

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء المجلس على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة بقيادة احمد مرعي، لدعم ومساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة، قبل انطلاق مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة كأس مصر والتي تقرر لها يوم 27 إبريل الجاري بمواجهة نادي سبورتنج في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وطالب رئيس النادى من أعضاء الفريق بذل قصارى جهدهم في الفترة القادمة للفوز ببطولة كأس مصر ولإسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة.

وأسفرت مواجهات الجولة الثالثة من دور ربع نهائى دورى السوبر "رجال" لكرة السلة، عن تأهل كل من الاتحاد السكندرى والجزيرة إلى دور نصف النهائى من البطولة، بعد الفوز على حساب طلائع الجيش وسموحة بنتيجة 81-67 و89-85 على الترتيب.

فيما فاز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 77-74 لتصبح نتيجة المواجهات بين الفريقين 2-1 لصالح النادى الأهلى ليلجأ الفريقان إلى مباراة رابعة.

أما المباراة الرابعة فكانت بين المصرية للاتصالات والزمالك، وتمكن المصرية للاتصالات من الفوز بنتيجة 77 – 66، لتصبح نتيجة مواجهات الفريقين 2-1، بعد أن فاز الزمالك فى المواجهتين الأولى والثانية.

وتقام المباراة الرابعة للمصرية للاتصالات والزمالك فى العاشرة مساء الأربعاء، فيما تقام مباراة سبورتنج والأهلي فى الحادية عشرة مساء الأربعاء.



سلة الاتحاد



سلة الاتحاد