شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يلقي محاضرة لتصحيح أخطاء مباراة سموحة.. وتصعيد 3 ناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الختامي قبل مواجهة إنبي في التاسعة والنصف مساء غد السبت، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت قرابة الساعة، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سموحة، والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وحرص موسيماني على مطالبة لاعبيه بالتركيز طوال المباراة واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى حتى لا يتكرر ما حدث في مبارة سموحة، والتي شهدت إهدار أكثر من 20 محاولة أمام المرمى كانت كفيلة بحسم نتيجة المباراة لصالح الأهلي.

كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة إنهاء النتيجة من الشوط الأول وعد الانتظار حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والتي تشهد هبوط في المستوى البدني؛ بسبب حالة الإجهاد التي تضرب اللاعبين بسبب ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة.

كما شهد المران تصعيد 3 لاعبين ناشئين لسد العجز في بعض المراكز، خاصة أن الجهاز الفني ينوي استبعاد أيمن أشرف من قائمة مباراة إنبي، وهم: محمد أشرف الظهير الأيسر، وأحمد أشرف لاعب الوسط، وإبراهيم السيد الظهير الأيمن، لتعويض الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأحمر.

وشهد المران حضور محمود الخطيب رئيس النادي، من أجل تحفيز اللاعبين بعد الخسارة من سموحة، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة، والحديث عن أزمة ضغط المباريات التي يواجهها الفريق الأحمر في الوقت الحالي بمنافسات الدوري.