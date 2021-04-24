شكرا لقرائتكم خبر عن الحلواني يقود أسوان للفوز على الجونة والتأهل لدور الـ8 بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد عمرو الحلوانى، لاعب أسوان، فريقه للفوز على الجونة بهدف نظيف، سجله في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، ليتأهل أبناء زهرة الجنوب لدور الـ8 من بطولة كأس مصر، ويضربوا موعدا مع المصري البورسعيدى.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: حراسة المرمى: خالد وليد، الدفاع: سالم صافي، شبانه، جابر ميدو، الحلواني، الوسط: الفيل، صغيري، محمد أسامة، جمال تريكة، الهجوم: أحمد عبد الظاهر، عبد العزيز موسى.‎

وعلى الجانب الآخر دخل الجونة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: إسلام طارق، الدفاع: محمد نجيب، إسلام لوكا، محمد الحبيب ياكن، الوسط: نور السيد، جونسون، سيرجي أكا، أحمد عامر، الهجوم: أحمد عبد النعيم، شبراوي، أدريس امبوبو.

وتأهل أسوان لهذا الدور عقب تخطى عقبة سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الـ32 للبطولة، فيما سحق الجونة منافسه كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

وشهد آخر ظهور لزهرة الجنوب في الدوري فوزًا على إنبى بهدف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، وحقق الجونة فوزًا على إنبى أيضًا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة.