موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو قبل مواجهة إنبي غدا

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران، لتأكيد بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة إنبي والبرنامج التدريبي للفريق.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد انتهاء مباراة سموحة، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، عقب مران الفريق الختامي لمواجهة إنبي.