شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك باستمرار الانتصارات في الدوري على حساب البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جانبا من التدريبات الاستشفائية والتأهيلية قبل انطلاق تدريب اليوم، الجمعة، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادى بميت عقبة، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفنى، والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال، على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي القادمة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الإنتاج الحربي، بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وحرص الجهاز الفني على مشاركة اللاعبين في جزء من المران لتفادي الإصابة بالإجهاد العضلي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل التدريب، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مواجهة الإنتاج الحربي، والتركيز على مواجهة البنك الأهلي القادمة وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.