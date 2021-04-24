شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يشارك في المران الجماعي ويعلن جاهزيته لمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وخضع ديانج لفحص طبي للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة سموحة.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها مساء غدٍ السبت في تمام التاسعة والنصف، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالتنسيق مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أيمن أشرف، لاعب الفريق، راحة، ولم يشارك في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وحصل أيمن أشرف على راحة اليوم؛ بسبب حالة الإجهاد التي تعرض لها مؤخرًا، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق.