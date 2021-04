7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 23 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: فينجادا يؤجل عودته إلى القاهرة بسبب لقاح كورونا، والأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو، وكارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك.

فينجادا يؤجل عودته إلى القاهرة بسبب لقاح كورونا

كارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك والاستبعاد مصير المقصرين

شهدت تدريبات فريق الزمالك الأخيرة، سعي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لعلاج بعض السلبيات التي ظهرت على اللاعبين، في المباريات الماضية، من خلال التدريبات الخاصة والمكثفة لكل لاعب على حده مع تحديد المهام المطلوبة من كل منهم.

أبو ريدة رئيسا شرفيا لجائزة التميز الرياضى برعاية الجامعة العربية

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة the first اختيار هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) رئيسا شرفيا لجائزة the first جائزة مصر للتميز الرياضى العربى.