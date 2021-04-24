7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 23 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: فينجادا يؤجل عودته إلى القاهرة بسبب لقاح كورونا، والأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو، وكارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك.

فينجادا يؤجل عودته إلى القاهرة بسبب لقاح كورونا

أخطر البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، مسؤولى الجبلاية بتأجيل وصوله إلى القاهرة لبدء مهام عمله رسميًا مع الجبلاية. أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري إلى الحكم الدولي محمود عاشور.. محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري

كارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك والاستبعاد مصير المقصرين

شهدت تدريبات فريق الزمالك الأخيرة، سعي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لعلاج بعض السلبيات التي ظهرت على اللاعبين، في المباريات الماضية، من خلال التدريبات الخاصة والمكثفة لكل لاعب على حده مع تحديد المهام المطلوبة من كل منهم.

أبو ريدة رئيسا شرفيا لجائزة التميز الرياضى برعاية الجامعة العربية

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة the first اختيار هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) رئيسا شرفيا لجائزة the first جائزة مصر للتميز الرياضى العربى.

الأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو

طلب مسؤولو النادى الأهلى، من اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام، والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل على ستاد القاهرة.

شوقى غريب يكشف الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي وموقف صلاح من شارة الكابتن

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى عن وجود طارق حامد ومحمد الننى ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازى ومحمد الشناوى وأيمن أشرف في القائمة الأولية للفراعنة الصغار في أوليمبياد طوكيو

اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراة الاتحاد

رفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، طلب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.

الأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو

طلب مسؤولو النادى الأهلى، من اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام، والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل على ستاد القاهرة.

شوقى غريب يكشف الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي وموقف صلاح من شارة الكابتن

كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى عن وجود طارق حامد ومحمد الننى ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازى ومحمد الشناوى وأيمن أشرف في القائمة الأولية للفراعنة الصغار في أوليمبياد طوكيو

اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراة الاتحاد