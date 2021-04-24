شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، الدخول بفريقه في معسكر مغلق عقب مران الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز، غدا السبت، في الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية.

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، سلبية تحاليل رابيد تيست، التى خضع لها الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن وجهازه المعاون وجميع اللاعبين وعمال غرف الملابس أمس قبل مباراة بيراميدز.

ورفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، الطلب الرسمي المقدم من نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية فى بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.

وأرسل بيراميدز خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق الذي عاد من رحلة خارجية لزامبيا وخوض مباراة نكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحرصا على اللاعبين من الإجهاد الشديد؛ بسبب السفر وطول الرحلة وخوض مباراتين متلاحقتين في الكونفدرالية والدوري خلال 48 ساعة فقط من العودة إلى القاهرة.

وأكد اتحاد الكرة، فى رده، صعوبة تأجيل أى مباراة في الدوري فى ظل وضع جدول مضغوط تنتهي فيه المسابقة يوم 30 سبتمبر المقبل، وأي تأجيل للمباريات سيؤدي لعدم انتهاء البطولة في الموعد المحدد، وسيؤثر على استمرارية المسابقة المحلية، خاصة في ظل ضغط اللقاءات لجميع الأندية للانتهاء من الدوري في الموعد المحدد.