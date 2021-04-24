شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للأهلاوية.. كريم نيدفيد يشارك في المران الجماعي لأول مرة منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الجمعة لأول مرة بعد غياب طويل استمر لمدة عامين، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة بقطع في غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية، وما صاحبها من خطأ في التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب للملاعب.

وانتظم كريم نيدفيد في المران الجماعي للأهلي بكل طبيعي اليوم، ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة في مباراة فريقه ضد المقاصة في أبريل عام 2019 ومن وقتها يغيب عن صفوف الأهلي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذى خضع له اللاعب طوال الفترة الماضية.

وكان مقررا مشاركة كريم نيدفيد في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية فبراير الماضي أو أول مارس على أقصى تقدير قبل أن يشكو اللاعب من رشح في الركبة، تسبب في تأخير موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وخضوعه لبرنامج تأهيل جديد.

أوضح المصدر أن كريم نيدفيد جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في مران الأهلي، ولكنه ينتظر قرار الجهاز الفني بشأن انتظامه في المران الجماعي، خاصة بعدما أنهى المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.