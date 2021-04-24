شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخوض وديتين قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراتين وديني يومي الأحد والإثنين المقبلين، لم يتحدد طرفاها حتى الآن، ضمن برنامج التحضير لمواجهة إنبي يوم 2 مايو المقبل في الجولة الـ19 من عمر الدوري.

وصرفت إدارة نادي المقاصة القسط المستحق عن شهر مارس للاعبين، من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى خلال مباريات الدوري وكأس مصر، ولتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق الفيومي، وتجهز إدارة المقاصة لصرف قسط شهر أبريل الجاري بنهاية الشهر الجاري أو بداية مايو المقبل على أقصى تقدير.

وتسيطر حالة من الارتياح داخل المقاصة، عقب الفوز على سيراميكا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتأهل إلى دور الثمانية.

وحصل فريق المقاصة على راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الفريق الفيومي تدريباته يوم السبت المقبل ضمن البرنامج المحدد للفريق من قِبَل محمد عظيمة المدير الفني للمقاصة.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة إنبي يوم 2 مايو المقبل في المباراة التي تجمعهما بالجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتتبقى للمقاصة مباراة مؤجلة ضد الأهلي من الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري لم يتحدد موعدها حتى الآن.