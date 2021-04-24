شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة أيمن أشرف من المشاركة بمران الأهلي الختامي قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالتنسيق مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أيمن أشرف، لاعب الفريق، راحة، ولم يشارك في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وحصل أيمن أشرف على راحة اليوم؛ بسبب حالة الإجهاد التي تعرض لها مؤخرًا، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق. وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها مساء غدٍ السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتتجه النية لدى الجهاز الفني للأهلي لإراحة أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق، وعدم الدفع به في مباراة إنبي بسبب معاناة اللاعب من آلام في الركبة، ويرغب موسيماني إراحة أيمن أشرف وعدم الدفع به في مباراة إنبي بعد غد، السبت، في الدوري بسبب شكوى اللاعب من آلام في الركبة.

على صعيد متصل، كشف الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر بسيطة، مشيرا إلى أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم وفضل الجهاز الفني إراحته خشية من تفاقم الإصابة.