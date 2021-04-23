شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل موعد مران الزمالك .. ويجتمع مع عبدالغني وعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المران الجماعي للفريق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وعقد كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع أحمد عيد على هامش مران الفريق اليوم الجمعة.

وشهدت الجلسة منح المدير الفني للزمالك بعض التعليمات والنصائح لعيد من أجل تنفيذها في التدريبات، استعدادا لمواجهات الفريق المقبلة.

كما حرص المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع محمد عبد الغني على هامش مران اليوم، وذلك بعد حصوله إنذارين وطرد في مباراة أمس أمام الإنتاج الحربي.

وخلال الجلسة منح الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعب بعض النصائح لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمواجهات الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.