شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر و22 منتخبًا عربيًا.. فيفا يعلن موعد وتفاصيل قرعة كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موعد سحب قرعة بطولة كأس العرب 2021، المقرر إقامتها في قطر بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، على رأسهم منتخب مصر.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ«فيفا» تستضيف قطر قرعة بطولة كأس العرب 2021 في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة الثلاثاء 27 أبريل 2021 ابتداء من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وستشهد قرعة البطولة التي سيُشارك في منافساتها 23 منتخباً عربياً حضور عدد محدود من المسؤولين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

وستُقام بطولة كأس العرب «قطر 2021» في نهاية العام الحالي، وهي تُعد فرصة مثالية لاختبار العمليات التشغيلية والمرافق قبيل منافسات النسخة الأولى من العرس العالمي في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وسيتم تنظيم مباريات البطولة على ستة من استادات قطر 2022، وقد أقيم عدد من المباريات على تلك الاستادات، ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما تشهد بعض الاستادات الأخرى المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلا من قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.