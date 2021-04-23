شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الحديث عن أداء الزمالك فى الوقت الحالى صعب.. وسنمنح الفرصة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداد اللاعبين والجهاز الفني لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، مضيفًا أن الفوز على الإنتاج الحربي خطوة جيدة لمواصلة مشوار الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.

وأوضح نبيه فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أن الجهاز الفنى عمل بكل قوة من أجل استعادة الروح المعنوية قبل مواجهة الإنتاج، والفوز جاء نتيجة مجهود كبير من الفريق.

وقال المدرب العام: "أغلقنا ملف مباراة الإنتاج بشكل نهائي، وكل تركيزنا الآن هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى سعي الزمالك إلى الحصول على الثلاث نقاط في أي مواجهة يخوضها الفريق".

وأضاف: "من الصعب التحدث عن أداء الفريق في الوقت الحالي نظراً لضغط المباريات الكبير في جدول مسابقة الدوري، لذلك نسعى للفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة".

واختتم أسامة نبيه تصريحاته بأنه سيتم منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وسنعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.