شكرا لقرائتكم خبر عن ‎شوط أول سلبي بين الجونة وأسوان في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل أسوان سلبيا مع الجونة في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما فشل محاولات الفريقين في هز الشباك.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: حراسة المرمى: خالد وليد، الدفاع: سالم صافي، شبانه، جابر ميدو، الحلواني، الوسط: الفيل، صغيري، محمد أسامة، جمال تريكة، الهجوم: أحمد عبد الظاهر، عبد العزيز موسى.‎

وعلى الجانب الآخر دخل الجونة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: إسلام طارق، الدفاع: محمد نجيب، إسلام لوكا، محمد الحبيب ياكن، الوسط: نور السيد، جونسون، سيرجي أكا، أحمد عامر، الهجوم: أحمد عبد النعيم، شبراوي، أدريس امبوبو.

وتأهل أسوان لهذا الدور عقب تخطى عقبة سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الـ32 للبطولة، فيما سحق الجونة منافسه كيما أسوان بستة أهداف مقابل هدف في نفس الدور.

وشهد آخر ظهور لزهرة الجنوب في الدوري فوزًا على إنبى بهدف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، وحقق الجونة فوزًا على إنبى أيضًا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة.