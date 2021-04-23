شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي والمصري يعلنان انطلاق خطة تطوير كرة السلة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الدولي في الفترة المفترض تنفيذها في الفترة من 2019 – 2023، على أن يكون الاتحاد المصري لكرة السلة أول المشاركين لبناء أساس أقوى في كرة السلة الأفريقية وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وذكر الاتحاد الدولي أن خطتهم المعتمدة على وصول الاتحادات الوطنية لمكانة أعلى من خلال استراتيجية تم وضعها تسمى FIBA Plus تم بدء تنفيذها لمساعدة الاتحاد المصري لكرة السلة على تطوير وتحسين نظام المسابقة، وإضافة الطابع المهني والتسويقي بشكل أفضل من أجل الوصول لمستوى أعلى.

وتتكون الخطة إجراء الاتحاد الدولي أولاً محادثات مع الاتحاد المصري لإكمال تحليل الوضع وتقييمه، بعدها سيوفر الاتحاد الدولي كافة المعلومات والمعطيات المتاحة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، من أجل بدء وضع استراتيجية التطوير.

ومن المقرر أن يقوم برنامج FIBA Plus في وضع خطوط أساسية للأداء ومعايير العمل من أجل تطبيقه بخطة زمنية محددة، ويقوم الاتحاد المصري لكرة السلة تنفيذ خطط العمل من أجل التطوير في فترة من 18 لـ24 شهر، على أن يقدم الاتحاد الدولي ورش عمل ومؤتمرات فيديو، من أجل المساعدة وإعادة تقييم خطة العمل وتنفيذها.

من جانبه صرح الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة، ونتطلع إلى مزيد من التحسين وتطوير اتحادنا بمساعدة الاتحاد الدولي لكرة السلة، وأعتقد أنه يمكننا وضع خطة مثمرة لكرة السلة المصرية، نحن دعم البرنامج بكامل طاقته وموارده".

فيما قال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة السلة ورئيس الاتحاد الإفريقي "أنيبال ماناف"، الذي يرأس أيضًا فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة السلة المعني بتطوير الاتحاد الوطني: "أحد مجالات التركيز الرئيسية للاتحاد الدولي لكرة السلة للدورة الحالية من 2019-2023 هو تطوير الاتحادات الوطنية، بالإضافة إلى برنامج الاستراتيجية والتخطيط، البرنامج سوف يزود الاتحاد المصري لكرة السلة بمستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة والتوجيه العملي في كل خطوة من خطوات عملية التخطيط الاستراتيجي، وأنا أتطلع إلى رؤية تقدم الاتحاد المصري في المستقبل القريب".

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة شكّل لجنة هي المسئولة عن تفعيل البرنامج ويترأسها المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد، ومعه كل من: رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس منطقة القاهرة شريف سليمان والمهندس محمود الجزار.