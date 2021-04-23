شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل موعد تدريباته غدا استعدادا للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.
وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المران الجماعي للفريق في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعدما خاض الفريق تدريباته اليوم فى الرابعة عصرًا.
ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.
ويتربع الزمالك على قمة الإيجبشيان ليج برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 11 مواجهة وتعادل فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا، وتلقت شباكه ثمانية أهداف.
وتجمد رصيد الأهلى عند 30 نقطة في وصافة الدوري، ويتبقى للمارد الأحمر 5 مباريات مؤجلة، فيما يتبقى للفارس الأبيض مباراتين، وحال فوز الأهلى بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 45، وحال فوز الزمالك بمؤجلاته سيرفع رصيده للنقطة 42، ويصبح المارد الأحمر فى الصدارة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفارس الأبيض، ولا تزال هناك مباراة القمة بالدور الثانى للفريقين والمقرر لها 10 مايو المقبل.