شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل موعد تدريباته غدا استعدادا للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المران الجماعي للفريق في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعدما خاض الفريق تدريباته اليوم فى الرابعة عصرًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.