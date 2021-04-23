شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 23 / 4/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 23 أبريل 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: شوقى غريب يكشف الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي وموقف صلاح من شارة الكابتن، والأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو، وكارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك والاستبعاد مصير المقصرين.

شوقى غريب يكشف الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي وموقف صلاح من شارة الكابتن

كشف شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبى، عن وجود طارق حامد ومحمد الننى ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازى ومحمد الشناوى وأيمن أشرف في القائمة الأولية للفراعنة الصغار في أوليمبياد طوكيو.

اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز بتأجيل مباراة الاتحاد

رفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، طلب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.

الأهلى يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك 10 مايو

طلب مسؤولو النادى الأهلى، من اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى العام، والمحدد لها يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة.

كارتيرون يعالج الأخطاء الفردية داخل الزمالك والاستبعاد مصير المقصرين

شهدت تدريبات فريق الزمالك الأخيرة، سعي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لعلاج بعض السلبيات التي ظهرت على اللاعبين، في المباريات الماضية، من خلال التدريبات الخاصة والمكثفة لكل لاعب على حدة مع تحديد المهام المطلوبة من كل منهم.

إيهاب جلال يطالب الإسماعيلى بالإفراج عن المستحقات المجمدة للوحش ورمضان

طالب إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للدراويش والمشرف على الكرة بضرورة مخاطبة مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان لسرعة صرف المستحقات المادية المجمدة للثنائى عمر الوحش قائد الفريق ونادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش، خاصة أن الثنائى تم تجميد مستحقاته منذ فترة طويلة دون سبب مقنع مما يؤثر على معنويات اللاعبين، ومن جانبه تعهد عماد سليمان بحل أزمة الوحش ورمضان قبل عودة مباريات الدورى لضمان تركيزهم فى إنقاذ الدراويش من مغبة الهبوط للقسم الثانى.

الأهلى يحدد مصير 3 لاعبين من مباراة إنبى خلال مران اليوم

يحدد الجهاز الفني للأهلي خلال مران اليوم، الجمعة، مصير 3 لاعبين من المشاركة في مباراة إنبي غدا في الدوري الممتاز، والتى تأتي بعد الخسارة المفاجئة للفريق الأحمر أمام سموحة 2-1.

السنغال تستضيف البطولة الأفريقية للجودو مايو المقبل

أعلن الاتحاد الأفريقي للجودو موعد انطلاق منافسات البطولة الأفريقية ومكان إقامتها، والتى كان مقررا إقامتها بالمغرب، إلا أنه تم نقلها فى ظل ظروف الطيران.

"دش ساخن" من كشرى لمحمد طلعت فى غرفة الملابس بعد واقعة مباراة الزمالك

لقن أحمد عبد المنعم كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، مهاجمه محمد طلعت درسًا قاسيًّا فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك والتى خسرها بهدفين دون رد، بعد التصرفات غير اللائقة التى قام بها اللاعب، عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك، مما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت.

محمد السيد يتأهل إلى أولمبياد طوكيو لسيف المبارزة بعد إحراز ذهبية أفريقيا