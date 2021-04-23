شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المنتخب الأوليمبي يدخل معسكرا لمدة 15 يوما في يوليو استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة التي جمعت مسئولى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مع المنتخب الأوليمبي، منح الفريق 15 يوما فترة إعداد في شهر يوليو قبل المشاركة في أوليمبياد طوكيو التي تبدأ يوم 22 يوليو من العام الجاري، خاصة أن هناك معسكرا للفراعنة في شهر يونيو.

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة، بعد نجاحه في الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تحت 23 عاما فى مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

اعترض شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على فترة المعسكر، وطلب زيادتها لأكثر من 20 يوما، وأكد مسئولو اللجنة الثلاثية أنه ستتم دراسة الأمر في ظل ضيق الوقت؛ بسبب رغبة الاتحاد في إنهاء المسابقة يوم 30 سبتمبر.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.