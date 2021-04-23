شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري إلى الحكم الدولي محمود عاشور، يعاونه أحمد صلاح ووائل شعبان.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الدولي المصري محمود عاشور في القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل، ويعد محمود عاشور الحكم المصرى الوحيد الذى سيشارك في الأولمبياد كحكم var، بعدما تواجد في مباراة القمة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي حكم var مساعد في اللقاء الذى أداره المصري محمود البنا، وانتهى بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يدخل فريق الأهلي اختبارا جديدا في التاسعة والنصف مساء غد السبت، عندما يحل ضيفا على إنبي ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يركز خلالها كلا الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة الأهلي الذي يرغب في الخروج بالثلاث نقاط منها في ظل المنافسة على تصدر جدول المسابقة.

ويطمح الأهلي في تحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات، بعد الهزيمة المفاجئة من سموحة في المباراة الماضية، والتي حرمت الفريق الأحمر من اعتلاء صدارة الدوري، ويبحث تجاوز تلك المباراة من خلال تصحيح الوضع في مباراة الليلة ضد إنبي، من أجل استغلال مؤجلاته في التربع على قمة الدوري.