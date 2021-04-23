إقالة جيجز من تدريب ويلز قبل يورو 2020 بسبب تهمة الاعتداء على سيدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شرطة مانشستر الكبرى أن ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز لكرة القدم يواجه تهمة الاعتداء على سيدتين، فيما أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم إقالة المدرب من منصبه على خلفية الاتهامات الموجهة له.

كذلك وجهت إلى لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البالغ من العمر 47 عاما، تهمة اتباع السلوك القسري.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان :"جرى اتهام رجل من سالفورد بثلاثة اتهامات بعد استجابة الشرطة لبلاغات عن حالة في منطقة ورسلي في نوفمبر 2020."

وأضافت :"واتهم ريان جيجز بالتسبب في ضرر جسدي لسيدة في الثلاثينات من عمرها وكذلك الاعتداء على سيدة في العشرينات. وتتعلق التهمتان بحادث وقع مساء يوم الأحد الموافق أول نوفمبر 2020."

وأوضحت الشرطة في البيان أن تهمة السلوك القسري الموجهة ضد جيجز، تتعلق بالفترة ما بين ديسمبر 2017 ونوفمبر 2020 .

وأضافت الشرطة :"جرى الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة مانشستر وسالفورد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021."

وتابع البيان :"تم استدعاء الشرطة في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساء الأحد الموافق أول نوفمبر 2020، إثر الإبلاغ عن حالة اضطراب في عنوان على طريق تشاتسوورث في ورسلي."

وأضاف :"وعولجت سيدة في الثلاثينات من عمرها، من إصابات في موقع الحادث."

ومن جانبه، نفى جيجز كل الاتهامات الموجهة له.

وفي مسيرة حافلة ضمن صفوف مانشستر يونايتد، توج جيجز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين، وقد أعلن نهاية مسيرته كلاعب في مايو 2014 .

وجرى تعيين جيجز مدربا لمنتخب ويلز في يناير 2018 وذلك إثر رحيل كريس كولمان عن المنصب.

وأعلن اتحاد كرة القدم في ويلز أن جيجز لن يكون مسؤولا عن المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، بعد الاتهامات التي وجهت له، وأن روبرت بيج سيحل مكانه.

وذكر الاتحاد في بيان :"مجلس إدارة الاتحاد الويلزي لكرة القدم سيعقد اجتماعا لمناقشة هذه التطورات وتأثيرها على الاتحاد والمنتخب."