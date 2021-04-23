تعديل موعد مباراة الزمالك و السويحلي الليبي ببطولة أفريقيا للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة موعد مباراة الزمالك و السويحلي الليبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية لمدة 24 ساعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عبر صفحته الرسمية على تويتر تقديم موعد مباراة الزمالك و السويحلي الليبي لتقام يوم الأحد 25 أبريل بدلا من الأثنيين 26 أبريل.

وستقام مباراة الزمالك و السويحلي الليبي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أفريقيا للاندية للكرة الطائرة يوم الأحد 25 أبريل في الثالثة عصرا.

بينما تقام مباراة الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في المباراة الثانية ضمن دور نصف النهائي للبطولة يوم الاحد 25 أبريل في الخامسة عصرا.

وسيلتقي الفائز من الزمالك و السويحلي الليبي مع الفائز من الترجي والنادي الأوليمبي الليبي في نهائي البطولة.

بينما يلتقي الخاسر من مباراتين دور نصف النهائي علي المركز الثالث بالبطولة.