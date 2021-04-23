بمشاركة 23 منتخبًا.. فيفا يعلن موعد وتفاصيل قرعة كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن إجراء قرعة كأس العرب الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار التنظيم المشترك للمسابقة التي ستقام في ديسمبر من العام الجاري.

وتستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا الثلاثاء المقبل، 27 أبريل، بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب فيفا 2021، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت مصر)، وبحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً عربياً، وتقام مبارياتها في ستة من استادات مونديال قطر 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وتضم قائمة الفرق المشاركة منتخبات قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل، أي قبل قرابة العام من إقامة كأس العالم.