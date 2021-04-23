مصدر بالأهلي لمصراوي: لمصلحة من ما يحدث معنا.. نعاني من ضغط رهيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال مصدر بالنادي الأهلي إن الفريق الأول يُعاني من ضغوط كبيرة بسبب توالي المباريات وهو ما خلف عددًا كبيرًا من الإصابات على مستوى عناصر فريق القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي: " نعاني من ضغط رهيب لدرجة أن الفريق يخوض مرانًا واحدًا بين كل مباراة وأخرى كما يحدث حالياً بعد مواجهة سموحه يتدرب الأهلي اليوم ويدخل في معسكر مغلق لمواجهة إنبي غداً."

وأكمل: "نلعب كل 72 ساعة مباراة فسنواجه المصري 27 ثم الجونة في 30 أبريل وغزل المحلة 2 مايو والاتحاد بالإسكندرية 6 مايو ثم الزمالك 10 مايو، وقبلهم الزمالك 18 أبريل.. كل ذلك قبل خوض الأهلي منافسات دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا بأربعة ايام فقط.. لمصلحة من يحدث هذا؟".

وقال: "في أعوام سابقة ليست بعيدة تمت الموافقة على منح فريق شارك قاريًا راحة لأكثر من أسبوع قبل نصف البطولة والآن نحن ندفع ثمن مشاركتنا في مونديال العالم للأندية، وحصد الميدالية البرونزية ثم تأهلنا كفريق مصري وحيد إلى دور الــ8 لدوري أبطال أفريقيا".

وأردف المصدر تصريحاته بأن الفريق عندما يصل إلى موعد ربع نهائي دوري الأبطال فإنه بقائمة مزدحمة بالإصابات.

واختتم: "نعلم أن الظروف صعبة، لكن هل ذنبنا اللعب في مونديال العالم للأندية، وتأجيل مباريات الدوري لنا وقتها لنلعب بشكل مضغوط.. هل المطلوب أن نغادر دروي أبطال أفريقيا؟!".