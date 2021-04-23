مصدر لمصراوي: طلب عواد الرحيل عن الزمالك غير منطقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك إنه لا مجال لمناقشة رحيل الحارس محمد عواد عن الفريق الوقت الحالي.

وصرح اللاعب عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في ظل عدم مشاركته حيث يتم الاعتماد على الثنائي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش".

وقال مصدر في الزمالك من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة: "اللاعب جاء وتحدث إلينا أنه يرغب في الرحيل لأنه لا يشارك، أخبرناه أن أمر المشاركة قرار في يد المدير الفني ولا يمكن التدخل فيه."

وأضاف المصدر:"أما فيما يخص مناقشة رغبة اللاعب في الرحيل فليس من المنطقي أن يتم هذا الآن خاصة وأننا في منتصف موسم ولا توجد فترة انتقالات."

وكان إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك قد قال في تصريحات إذاعية اليوم : "محمد عواد كان لديه عروضا من السعودية وتحدث معنا عن تلك العروض وقولت له ركز مع اللاعبين وستحصل

على فرصة،الجلسة معه كانت في السنغال، ولم نجلس معه حتى الآن بعد تصريحاته الأخيرة، وقد يكون احساس بالغضب لعدم مشاركته، ومتأثر نفسيا ولا يحق أن ندبحه."