فيديو | شاهد اهداف مباراة الوحدات والسد في دوري أبطال آسيا «انتصار سهل بثنائية كازورلا وأسدالله»

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والسد في دوري أبطال آسيا، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة 23 أبريل في العاصمة السعودية الرياض.

خسر الوحدات الأردني من جديد أمام السد القطري بنتيجة 2/صفر، لتصبح مباراتيه القادمتين أمام فولاذ والنصر مجرد مباريات تحصيل حاصل، بعدما اكتفى بجمع نقطة يتيمة من 4 مباريات.

وارتكب مدافع الوحدات “يزن العرب” هفوة فادحة بعرقلة المهاجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” في الدقيقة 13 داخل منطقة العمليات، ليحتسب الحكم الماليزي “يعقوب” ركلة جزاء صحيحة للفريق القطري نفذها بنجاح لاعب الوسط الإسباني المخضرم “سانتي كازورلا”.

وواجه الوحدات صعوبات كبيرة لخلخلة دفاع السد على مدار الـ 90 دقيقة، تمامًا مثلما حدث في مباراة الجولة الثالثة التي خسرها بنتيجة 1/3، وما زاد الأمور سوءًا أكثر تعرض المدافع يزن العرب للطرد في الدقيقة 75 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وتلقت شباك الوحدات لهدف ثان في الدقيقة 90، سجله اللاعب البديل علي أسد الله بعد سلسلة من التمريرات الأرضية الجميلة بين لاعبي السد، ليعمق هذا الهدف من جراح المارد الأخضر الذي تحولت مشاركته في البطولة إلى كابوس بالنسبة لأنصاره.

وتقدم السد بعد هذا الفوز المريح على الوحدات إلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن النصر السعودي الذي انفرد بالصدارة بفضل فوزه بهدفين نظيفين على فولاذ الإيراني مساء اليوم الجمعة.

فيديو | شاهد اهداف مباراة الوحدات والسد

اضغط هنا