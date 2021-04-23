تعرف على نتيجة مباراة النصر وفولاذ خوزستان في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأحرز هدف التقدم لفريق النصر “عبدالفتاح عسيري” في الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (54)، بصناعة من المهاجم المغربي “عبدالرزاق حمدالله”.

واستغل حمدالله تمريرة بالخطأ من مدافع فولاذ خوزستان على حدود منطقة الجزاء ليروضها بالصدر ويمررها إلى عسيري داخل المنطقة ليسددها الأخير بقوة في سقف الشباك.

وتقام مباراة النصر السعودي وفولاذ خوزستان الإيراني على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر وفولاذ خوزستان في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على منصة GSA live بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي.

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