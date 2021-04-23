بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون في افتتاح الجولة 33 من الدوري الانجليزي، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب الإمارات شمال لندن.

تنطلق مباراة آرسنال وإيفرتون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم جوناثان موس، ويعاونه الثنائي مارك بيري ودانيل روبتان.

تنقل المباراة على قناة بين سبورت 1 بريميم، بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس البريطانية، وقناة RMC sport 1 وقناة دازن 1 الإسبانية.

يدخل آرسنال هذه المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، متخلفًا عن إيفرتون صاحب المركز الثامن بثلاث نقاط فقط.

ويعيش إيفرتون سلسلة من النتائج السلبية على مدار شهري مارس وأبريل، بخسارة ثلاث مباريات متتالية أمام تشيلسي وبيرنلي في الدوري ومانشستر سيتي في الكأس، قبل أن يسقط في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية في الدوري أمام كريستال بالاس وبرايتون وتوتنهام.

ولم يخسر آرسنال أي مباراة منذ سقوطه أمام ليفربول يوم 3 أبريل الماضي في قمة الدوري الانجليزي، حيث تمكن من التعادل مع سلافيا براج ثم هزيمته في الدوري الأوروبي، وهزيمة شيفيلد يونايتد والتعادل مع فولهام في الدوري.

وتشهد مباراة اليوم، غياب أربعة لاعبين عن آرسنال هم “أوباميانج ولاكازيت ودافيد لويز وكيران تيرني”، بينما يغيب عبد الله دوكوري وجبامين عن صفوف إيفرتون.

وسيعتمد مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” على نكيتياه في خط الهجوم ومن خلفه سميث روي ونيكولاس بيبي وساكا وسيبايوس وتوماس بارتي، وسيتواجد المصري محمد النني على دكة البدلاء.

آرسنال 0-0 إيفرتون

ملعب الامارات (شمال لندن)

الدوري الانجليزي (الجولة 33)

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تشكيلة آرسنال اليوم: لينو – شاكا – ماري – هولدينج – كالوم تشامبرز – توماس بارتي – سيبايوس – نيكولاس بيبي – سميث روي – ساكا – نكيتياه

تشكيلة إيفرتون اليوم: بيكفورد – شيموس كولمان – جودفري – هولجيت – لوكاس دين – آلان ماركيز – آندري جوميش – خاميس رودريجيز – ريتشارلسون – سيجوردسون – كالفيرت لوين.

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