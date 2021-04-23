نتيجة مباراة القوة الجوية وتراكتور في دوري أبطال آسيا «الصقور لا زالت تائهة»

تعرف على نتيجة مباراة القوة الجوية وتركتور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 23-4-2021، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات.

خسر نادي القوة الجوية العراقي أمام تركتور الإيراني بنتيجة (0-1)، اليوم الجمعة على ملعب الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021، ليظل للمباراة الرابعة دون انتصار.

وأحرز “مهدي تيكداري” هدف الفوز الثمين لصالح تركتور سازي تبريز في وقت مبكر للغاية، وبالتحديد عند الدقيقة الثانية.

وبهذه النتيجة، رفع تركتور رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف الشارقة بنقطة واحدة، وفي المقابل تجمد رصيد القوة الجوية عند نقطتين في المركز الثالث، وبنفس الرصيد يتذيل باختاكور الترتيب.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الجمعة ايضًا، باختاكور الأوزبكي مع الشارقة الإماراتي على نفس الملعب.

وانطلقت صافرة بداية لقاء القوة الجوية وتركتور في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية والعراق، 19:00 بتوقيت الإمارات.

وفاجأ فريق تركتور نظيره القوة الجوية بهدفٍ مبكر عند الدقيقة الثانية عن طريق مهدي تيكداري، بعد أن توغل من الجانب الأيمن ومرر الكرة سددها “مسلمبور” ارتدت من الحارس فهد طالب ليكملها مهدي داخل الشباك.

وحاول نادي القوة الجوية تعديل النتيجة بعدها بدقائق قليلة عن طريق “علي محسن” ولكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم.

وفي ظل سيطرة وهيمنة القوة الجوية على المباراة تعرض لصدمة قوية بتعرض مدافعه “ميثم جبار” للطرد، بعد تدخله بتهور على لاعب تركتور في الدقيقة (38)، وانتهى الشوط الأول بتقدم تركتور بهدفٍ دون رد.

وفي الشوط الثاني، اندفع القوة الجوية للهجوم رغم النقص العددي، وذلك من أجل تعديل النتيجة، وكاد شريف عبد الكاظم يحقق مراده لولا تألق حارس تركتور الذي تصدى لتسديدته في الدقيقة (63).

وحاول شريف عبد الكاظم مرة أخرى من ضربة حرة مباشرة، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم في الدقيقة (82)، ومرت باقي الدقائق دون فرص خطيرة تذكر، لتنتهي المباراة بفوز تركتور بنتيجة (1-0).