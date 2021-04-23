بث مباشر | شاهد مباراة النصر وفولاذ في دوري ابطال اسيا «رابط يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت وكورة ستار لمشاهدة مباراة النصر وفولاذ خوزستان في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة.

تقام مباراة النصر السعودي وفولاذ خوزستان الإيراني على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة 23 أبريل، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش.

ينطلق بث مباشر مباراة النصر وفولاذ في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على منصة GSA live بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي.

يتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز بفارق الأهداف عن فولاذ، ويأتي السد القطري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل الوحدات الأردني برصيد نقطة.

وكان النصر قد تعادل بصعوبة في مباراة الجولة الثالثة أمام فولاذ، حيث تأخر بهدف في الدقيقة 52 بنيران صديقة من لاعبه “عبد الإله العمري”، إلا أن بيتروس عدل النتيجة في الدقيقة 69.

النصر – فولاذ

ملعب مرسول بارك (الرياض-السعودية)

دوري أبطال آسيا (دور المجموعات- الجولة 4)

تشكيلة النصر اليوم: وليد عبد الله – سلطان الغنام – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سامي النجعي – علي الحسن – بيتروس ماتيوس – علي لاجامي – عبد الرزاق حمدالله – نور الدين أمرابط – عبد الفتاح عسيري

تشكيلة فولاذ اليوم: محسن فوروزان – حسين إبراهيمي – إياندا باتوسي – محمد أبشاك – مهران موسوي – مجتبي نجارين – عارف أغاسي – مهران ديراكشان – شيمبا – ساسان أنصاري – محمد ميري.

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