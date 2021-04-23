شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يصور إعلان «القاضية ممكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي ومنتخب مصر، إن اللاعب سيقوم بتصوير إعلان تليفزيوني يُجسد خلاله لحظات تسجيله هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وأوضح وكيل أفشة في تصريحات تليفزيونية: «تلقينا عدة عروض لتسجيل اللاعب إعلان عن (القاضية ممكن)، واللاعب سيقوم بتصوير الإعلان قريباً».

وكان الأهلي قد حقق لقبه التاسع بدوري أبطال أفريقيا بواسطة هدف محمد مجدي أفشة القاتل في شباك الزمالك في نوفمبر من العام الماضي.

وانضم أفشة لصفوف الأهلي قادماً من بيراميدز في صيف 2019.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء غدٍ السبت، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.