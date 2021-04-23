شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يتبرع لبناء مسجد وتطوير مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص اللاعب أحمد موسى قائد نادي كانو بيلارز، على القيام بالعديد من الأعمال الخيرية منذ عودته إلى الدوري النيجيري خلال الفترة الماضية.

وتبرع موسى بمبلغ ٢ مليون نيرة نيجيري من أجل بناء مسجد في حرم أحد المدارس التي قام بزيارتها مؤخراً.

وتعهد بإكمال الاحتياجات الأساسية للمدرسة من معدات وأدوات، كما ناشد الطلاب ضرورة الاجتهاد في طلب العلم الإسلامي والابتعاد عن العادات السيئة التي تسلب حياة الشباب.

يذكر أن أحمد موسى من أبرز لاعبي نيجيريا خلال العقد الأخير وسبق له اللعب في صفوف ليستر سيتي كما خاض تجربة قصيرة في الملاعب السعودية.