شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يكشف آخر تطورات مصابي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أن قائمة ليفربول لمواجهة نيوكاسل غدًا من المنتظر أن تشهد عودة اللاعب كورتيس جونز، في حين سيستمر غياب المدافع ناثانيال فيليبس.

كان فيليبس قد غاب عن مباراة ليفربول الماضية ضد ليدز يونايتد، الاثنين الماضي، بداعي الإصابة في الفخذ، بينما يعود لاعب الوسط الإنجليزي إلى قائمة الفريق بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

وتأكد أيضًا استمرار غياب القائد جوردن هندرسون، فيما سيكون ديوجو جوتا جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد التي تبدأ في الواحدة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم، تحدث يورجن كلوب عن حالة وجاهزية عدد من اللاعبين وقال: «ناثانيال فيليبس لن يكون جاهزًا. كورتيس سيعود، هذا صحيح، أما البقية فلا».

وعما إذا كان هناك أي تحديث جديد حول موعد عودة جوردن هندرسون، أجاب المدرب الألماني: «لا، لا أعلم بعد. لم يتحدث معي أحد، لذلك سيستمر غيابه لبضعة أسابيع أخرى. ديوجا جوتا بخير ولا يواجه أي مشكلة».

ويسعى ليفربول، تحت قيادة كلوب، لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد لتعويض التعادل الذي حققه في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، خاصة في ظل رغبته في إنهاء مسابقة الدورى في المركز الرابع المؤهل لبطولة دورى أبطال أوروبا.

حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 53 نقطة، جمعها من فوزه في 15 مباراة وتعادله في 8 لقاءات وتعرضه للهزيمة في 9 مباريات، وأحرز لاعبوه 54 هدفًا، وتلقت شباكه 38 غيرها.

المباراة لها أهمية خاصة لدى محمد صلاح الذي يطمح في زيارة شباك نيوكاسل لكى يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 3 مواسم مختلفة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ونجح الفرعون المصرى محمد صلاح في إحراز 19 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم في الدورى، ليحتل المركز الثانى في قائمة الهدافين، خلف هارى كين، مهاجم توتنهام، برصيد 21 هدفًا.