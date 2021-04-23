شكرا لقرائتكم خبر عن برايكوفيتش بطل دراجات دورة ند الشبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش المقيم في الإمارات منذ 2010 بطلاً لسباق الدراجات الهوائية الفئة المفتوحة بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك وتستمر فعاليات نسختها الثامنة الحالية حتى 29 إبريل/ نيسان الجاري وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وأطلق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة شارة انطلاق السباق بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وحقق برايكوفيتش زمناً قدره 1:41:45:26 ساعة في المركز الأول متقدماً على الروسي فلاديمير جوزيف والسلوفيني بول غريغا وطلال سودير وخالد معيوف وجاسم علي.

وشارك في السباق 370 دراجاً من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة ومجموعة من الدراجين المخضرمين.

وأكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية بدورة ند الشبا الرياضية، أنه سيتم تتويج جميع الفائزين بالمراكز التسعة الأولى في مختلف الفئات مساء السبت، وتم رصد مكافآت مجزية للفائزين في الفئة المفتوحة للرجال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 18 ألف درهم، والمركز الثاني 12 ألف درهم، والمركز الثالث 9600 درهم، ومن الرابع إلى التاسع 3600 درهم.