شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشرقي يتوج أبطال «سباحة الفجيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار على منافسات بطولة السباحة الرمضانية الأولى بالفجيرة والتي نظمها نادي التنس بالتعاون مع فريق السباحة بالفجيرة على مسابح استاد محمد بن راشد للتنس الأرضي، وبمشاركة 80 سباحاً وسباحة.

جاءت النتائج على النحو التالي: في سباق 50 متر فراشة توج حمد خليفة بالمركز الأول في فئة الرجال، ونال محمد حجازي المركز الأول في فئة الشباب، وسعيد شهاب في فئة الناشئين، وسعود عبد العزيز تحت عشر سنوات، أما على صعيد منافسات البنات فكان المركز الأول من نصيب ميرة عبدالله.

وفي سباق 50 متر ظهر كان المركز الأول عمومي أيضاً من نصيب المتألق حمد خليفة، فيما نال عبد العزيز يحيى المركز الأول في فئة الشباب وعبدالله إبراهيم ناشئين وعلي إبراهيم تحت عشر سنوات، وفي سباق 50 متر صدر توج فواد باكي بالمركز الأول رجال، وأحمد سالم شباب وعبدالله إبراهيم ناشئين، وغانم خليفة تحت عشر سنوات، فيما أحرزت سريجا كولدير بطولة البنات.

وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالإقبال الكبير والمستوى الجيد للمشاركين، ومقدماً الشكر لإدارة ناديتنس الفجيرة على جهودها في تعزيز أسلوب الحياة الصحي من خلال النشاطات اليومية والتنوع في الاستضافات للأنشطة الرياضية.

من جانبه، أكد عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، الاستمرار في تنظيم المزيد من النشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية استكمالاً لدور النادي الرياضي والمجتمعي.

وأكد صلاح الحمد مدير نادي الفجيرة للتنس أن البطولة شهدت نجاحاً تنظيمياً وفنياً كبيرين.