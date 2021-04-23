شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الختامي للهجن لأبناء القبائل ينطلق في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق السبت المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة لأبناء القبائل، في ميدان الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، وتتواصل فعالياته على مدار11 يوماً، حيث يختتم في الرابع من 4 مايو/أيار المقبل.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن التحضيرات النهائية للمهرجان بختام عملية تسجيل المطايا المشاركة عبر برنامج المركاض الذكي.

ويشهد المهرجان 174 شوطاً خلال أيامه الـ11، وتقام جميع الأشواط في فترة واحدة مسائية، منها 159 شوطاً لفئات الهجن المتعارف عليها، و15 شوطاً ضمن السباق التراثي الذي استحدثته اللجنة المنظمة خلال الموسم الحالي لسباقات الهجن للحفاظ على الهوية التراثية، كما خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 18 رمزاً على مدار أيام المهرجان للفائزين بالأشواط الرئيسية في منافسات هجن القبائل.

وتنطلق المنافسات مساء السبت بسن الحقايق التي تقام عبر 50 شوطاً على مدار اليومين الأول والثاني، إذ يقام خلال اليوم الأول 30 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، بينما يقام في اليوم الثاني للحقايق 20 شوطاً، تتنافس خلالها المطايا في أول شوطين على رمزين، كأس وبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 500 ألف و400 ألف درهم على الترتيب.

ويقام السباق التراثي في اليوم السابع للمهرجان عبر 15 شوطاً، ويحصل الفائز بلقب الشوط خلال منافسات السباق التراثي على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، ويشهد اليوم العاشر من المهرجان تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول عبر 14 شوطاً.

ويختتم المهرجان يوم 4 مايو بـ 8 أشواط للحول والزمول تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق، حيث خصصت اللجنة الشوط الأول للحول المفتوح وجائزته سيف، إلى جانب 3 ملايين درهم، فيما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، وجائزته بندقية ومليونا درهم، أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على سيف الحول المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما تتنافس المطايا على بندقية الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات وجائزته المالية البالغة نصف مليون درهم.

دعم مقدر

من جهته، ثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسباقات الهجن والرعاية التي تلقاها كافة الرياضات التراثية في الدولة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

‫كما ثمن الاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الدعم يبرز أهمية المحافظة على الرياضات التراثية، باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي.

‫ووجّه الشيخ سلطان بن حمدان، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة والاهتمام المتواصل لسباقات الهجن بصفة عامة ومهرجان الوثبة بصفة خاصة، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

‫وقال الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بأن مهرجان الوثبة لأبناء القبائل يأتي ليمثل دعماً جديداً للسباقات ورحب بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.