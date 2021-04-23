شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن بديل أروابارينا تمهيدًا لإقالته بعد مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى بيراميدز، فى الوقت الحالى، جهودهم للبحث عن مدير فنى جديد لخلافة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدرب الحالى للفريق، والذى أصبح على مقربة من الرحيل بتوجيه إدارة النادى الشكر له.

وترغب إدارة نادى بيراميدز فى الإطاحة بأروابارينا من على رأس الجهاز الفنى لفريق الكرة، نظرًا لسوء الأداء والنتائج التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، ولم ينجح المدير الفنى فى إظهار بصمته مع بيراميدز رغم إمتلاكه كافة مقومات النجاح.

ويبحث مسئولو بيراميدز عن مدير فنى كفء، سواء مصرى أو أجنبى، يستطيع أن يُظهر أفضل أداء ونتائج مع الفريق الذى يمتلك كوكبة من النجوم.

ويخطط بيراميدز لتوجيه الشكر لأروابارينا عقب مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، فى الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى، حيث يرى المسئولون بالنادى إن الوقت المناسب لرحيل المدير الفنى سيكون عقب لقاء زعيم الثغر، نظرًا لكون مواجهة نامونجو التنزانى بدور مجموعات الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأربعاء، لقاء تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريق بطاقة التأهل لربع نهائى البطولة.

وتسعى إدارة نادى بيراميدز لإيجاد مدير فنى مميز يتولى مهمة قيادة عقب لقاء الاتحاد السكندرى، على أن تكون مواجهة نامونجو بمثابة لقاء ودى يستطيع المدرب الجديد تجربة خطته واكتشاف عناصر الفريق قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك فى الجولة التاسعة عشر بالدورى.