شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقرير الحكم عن أزمة بن شرقى ومحمد طلعت فى مباراة الزمالك والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة عن تفاصيل تقرير الحكم أمين عمر بشأن أزمة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ومحمد طلعت لاعب الإنتاج الحربي فى لقاء الفريقين أمس بمؤجلات الدوري الممتاز والذى حسمه الأبيض بنتيجة 2-0.

وقال المصدر، إن أمين عمر حكم المباراة منح بن شرقي إنذارًا لأنه استفز طلعت أثناء تبديله، ثم أعطى الأخير إنذارًا بعدما أشار لبن شرقي بإشارة بأنه صغير الحجم، وبعدما أبلغه مساعدوه أن مهاجم الإنتاج بصق تجاه دكة الزمالك ألغى الحكم الإنذار وأعطاه طردا مباشرا.

وأضاف المصدر أنه منح أسامة نبيه المدرب العام إنذارًا لأنه حاول الاحتكاك بمحمد طلعت، كما أنه أعطى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربي كارت أصفر أيضًا لأنه اعترض وطلب ركلة جزاء لصالح الإنتاج بعدما لمست الكرة يد بن شرقي وفق وجهة نظره، وقال للحكم: "اشمعنى بتروح تشوف الفار هنا ومش بتشوف هنا ؟".

وأشار إلى أنه طرد أحد عمال فريق الإنتاج الحربي لكنه لم يشهر له الكارت الأحمر لأنه غير مسجل فى قائمة فريق الإنتاج التي خاضت المباراة.