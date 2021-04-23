شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يزين قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه، لمواجهة بيراميدز، غدا السبت، في الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على التاسعة والنصف مساء على استاد الإسكندرية، وضمت القائمة المختارة كلا من: "محمد صبحى وصبحى سليمان لحراسة المرمى وداميون لوى والسيد سالم وعمر الميداني وصبرى رحيل، وهشام صالح ومروان النجار ومروان عطية وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وفوزى الحناوى وعبد الغنى محمد وعمار حمدى وعبد السميع سيمو وأحمد راشد ومحمد الصباحى وإيمانويل أوكوى ورزاق سيسيه وروماريو ويلياميز، وخالد قمر".

ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، الدعوة إلى الجهاز الفنى للفريق بقياده حسام حسن، وجميع اللاعبين، والجهاز الطبي، والإداري، إلى مأدبة إفطار اليوم، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة بيراميدز في الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى محمد مصيلحى إلى تصفية الأجواء داخل الاتحاد السكندري، وتحفيز اللاعبين للحفاظ على موقع الفريق بجدول الدوري والاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي والتأهل للمشاركة الإفريقية الموسم المقبل.

ويدخل زعيم الثغر المواجهة المرتقبة مكتمل الصفوف عقب عوده خالد قمر هداف الفريق، باستثناء عماد السيد حارس الفريق الذي ينتظر عفو العميد.

وحرص مصيلحي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق حثهم فيها بنسيان الخروج الكأس، والتركيز في الدوري للاستمرار في منافسة الكبار وإنقاذ الموسم الكروي للفريق بالتأهل لإفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.

وقال مصيلحي للاعبين، إن الجماهير لن تغفر لهم التفريط في مركز مؤهل لإفريقيا من بوابة الدوري الممتاز، بعد ضياع حلم كأس مصر الذي يغيب عن خزائن النادي منذ موسم 1976.